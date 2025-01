Pkw-Lenker stieß im Bezirk Neunkirchen gegen Baum

Ein 42-Jähriger ist am Samstagabend in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der Mann, der sich alleine in dem Fahrzeug befand, war in Würflach aus vorerst unbekannter Ursache von der B26 abgekommen.

Die Feuerwehr befreite den Lenker aus dem Wagen. Der 42-Jährige wurde mit vermutlich schweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.