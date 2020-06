Pkw-Lenker starb an Herzinfarkt

Am Steuer seines Autos ist ein 74-jähriger Pkw-Lenker vermutlich wegen eines Herzinfarkts Donnerstagnachmittag im Waldviertel verunglückt. Der Lenker starb noch an der Unfallstelle. Seine 88-jährige Ehefrau auf dem Beifahrersitz erlitt Prellungen. Sie wurde in das Landesklinikum Zwettl transportiert.