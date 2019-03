Ein Autolenker ist am Sonntagabend in seinem Heimatbezirk Baden nach einem Anprall an einen Baum gestorben. Der 66-Jährige war aus unbekannter Ursache um 20.15 Uhr in Pottendorf mit seinem Pkw von der L157 abgekommen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Wagen krachte frontal gegen einen Baum. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.