Pkw landete nach Kollision von drei Autos auf dem Dach

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax. Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld war mit seinem Motorrad in einer Kurve zu Sturz gekommen und gegen eine Felswand gekracht. Der Mann und seine Frau, die am Sozius mitgefahren war, blieben schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.

Ebenfalls schwer verletzt wurde ein junger Ungar gestern Mittag auf der Westautobahn bei Prinzersdorf. Zu dritt waren die Männer in einem Pkw unterwegs, als der 31-jährige Lenker aus ungeklärter Ursache mit einem rumänischen Sattelschlepper zusammenstieß. Der Pkw kam daraufhin ins Schleudern und wurde gegen die Mittelleitbahn gestoßen. Der 23-jährige Beifahrer musste schwer verletzt von der Feuerwehr St. Pölten aus dem Auto geschnitten werden. Trotz kilometerlangem Stau kam diese zügig zum Unfallort, die Rettungsgasse habe so gut funktioniert wie bisher noch nie.