Pkw krachte in Brunn/Gebirge durch Wand einer Tierhandlung

Aus bisher ungeklärter Ursache krachte die Lenkerin eines silbernen BMW am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrzeug in das Gebäude einer Tierhandlung in der Josef Strebl-Gasse in Brunn am Gebirge. Da die Fassade nur aus Aluprofilen und Glas bestand, kam der Pkw erst im Inneren des Geschäftslokales zu stehen. Glücklicherweise wurden, trotz des spektakulär aussehenden Unfalls, weder die Lenkerin noch Kunden oder Bedienstete des Zoofachgeschäftes verletzt.