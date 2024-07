NÖ-Autor veröffentlicht zweiten Band seiner Thriller-Serie

Die Geschichte rund um die ehemalige Auftragskillerin Ishikli Caner geht in die nächste Runde. Diesmal spielt die Handlung des Thrillers in Paris .

Philipp Gravenbach hat selbst einige Jahre in Frankreich gelebt, dass er nun seine lieb gewonnene Buch-Heldin für einen besonders heiklen Fall in die französische Metropole schickt, kommt daher nicht unerwartet.

Bücher können als Reiseführer fungieren

„Ich schreibe nur über Dinge, die ich auch selbst kenne“, berichtet der Autor aus St. Pölten. Für ihn seien auch Kleinigkeiten, die auf den ersten Blick unwichtig erscheinen, von Bedeutung. Er will selbst wissen, wie es an dem zu beschreibenden Ort riecht, ob die Holzbänke dort knarren und wie man sich fühlt, wenn man durch die Gassen schreitet. Der ersten Teil der Serie „Der 8. Kreis“ ist ein Paradebeispiel dafür, man könne das Buch laut dem Autor auch als Rom-Reiseführer verwenden, da er die Plätze so präzise beschrieben hat.