Pferdeanhänger als Geisterfahrzeug

Weil sich die Anhängekupplung löste, machte sich Sonntagnachmittag bei Karlstift im Waldviertel ein Pferdeanhänger auf der Bundesstraße 41 selbständig. Ein Pensionist wollte in dem Anhänger die zehnjährige Stute seiner Enkelin in Richtung Weitra transportieren. Dabei löste sich die Anhängevorrichtung des Autos von der Halterung. Der Anhänger rollte nach links über die Gegenfahrbahn und stürzte in den mit Schnee gefüllten Straßengraben.

Die Pferdebesitzerin verständigte einen Tierarzt, der dem Tier eine Beruhigungsspritze verabreichte. Danach schnitten Feuerwehrleute das Dach des Anhängers ab. Danach konnten sie das Pferd unverlezt bergen und der Besitzerin übergeben. Der Anhänger wurde abgeschleppt.