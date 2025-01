Pferd in Werkstattgrube gestürzt: Aufwendige Bergung ohne Happy-End

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Schwechat am Dienstagabend. In einem Reitstall war ein Pferd in eine Werkstättengrube eingebrochen und konnte sich nicht mehr von selbst befreien. Trotz der raschen Hilfe hatte die aufwendige Rettungsaktion kein Happy-End für das Tier.