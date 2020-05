Pestizide im Trinkwasser, Genuss ist unbedenklich

Vielmehr geht es Amrita Enzinger, Landtagsabgeordnete der Grünen darum, das Bewusstsein zu schärfen. Die Hauptschuld an der Verschmutzung trage demnach die Landwirtschaft. "Allerdings leistet auch jeder Einzelne seinen Beitrag, wenn er Pflanzenschutzmittel im Garten verwendet", erläutert Enzinger.

Einmal pro Jahr untersucht das Umweltbundesamt das Grundwasser in sämtlichen Gemeinden. "Grundwasser ist allerdings nicht gleich Trinkwasser", sagt Enzinger. Deshalb fordert sie ein an das Grundwasser angelehntes Screening in Niederösterreich im Bezug auf die Qualität des Trinkwassers.

Darüber hinaus fordern sowohl Global 2000 als auch die Grünen, dass die Liste jener Pestizide, die bei behördlichen Proben analysiert werden, erweitert wird. "Denn wo kein Kläger, dort ist auch kein Richter", fasst es Burtscher zusammen. Demnach müsse zuerst das Problem erfasst werden, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden können.