Pensionsgast stahl Auto, baute Unfall und ging schlafen

Baden –Einen kuriosen Fall von Autodiebstahl und Fahrerflucht konnte die Stadtpolizei Baden aufklären.

Freitagmorgen wurde von einer Badenerin Anzeige erstattet, dass in der Nacht jemand in ihr und ein weiteres geparktes Auto gefahren war. Der Unfallwagen stand noch an Ort und Stelle, vom Lenker fehlte jede Spur. Der fand sich jedoch nur wenige hundert Meter entfernt in einer Pension. Dort wurde ein verdächtiger Gast gemeldet, der eine zu Spuren an der Windschutzscheibe des Unfallautos passende Kopfwunde aufwies. Der 37-jährige Wiener, gegen den Strafverfahren laufen, stellte sich tatsächlich als der Unfalllenker heraus.

Der Mann hatte sich in der Nacht gegen 2.30 Uhr mit seiner Freundin zum „Zigarettenholen“ abgemeldet. Vorher hatte er aus einer Jacke in der Rezeption den Autoschlüssel der Pensionsbetreiberin gestohlen. Draußen setzte man sich ans Steuer und fuhr los – allerdings nur 200 Meter. Dann krachte das Pärchen gegen die geparkten Autos. Mit einer Kopfwunde durch den Aufprall gegen die Windschutzscheibe ging der Mann in die Pension zurück und legte sich schlafen. Ein Alkotest verlief negativ. Der Wiener soll aber zuvor einige Beruhigungstabletten geschluckt haben. Führerschein besitzt er keinen. Er landete im Gefängnis.