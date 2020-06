Pensionistin lag 24 Stunden schwer verletzt in Wohnung

Gloggnitz – Fast 24 Stunden lang ist eine schwer verletzte Frau in Gloggnitz hilflos in ihrer Wohnung gelegen, bis sie von Feuerwehr und dem Roten Kreuz gerettet werden konnte.

Die 67-jährige Pensionistin war Montagfrüh zwischen der Küche und dem Wohnzimmer ihrer Wohnung so unglücklich zu Sturz gekommen, dass sie sich im Bereich eines Oberarmes einen Knochenbruch zuzog. Sie dürfte auch andere kleinere Verletzungen erlitten haben und war daher nicht mehr in der Lage von selbst aufzustehen und Hilfe zu holen. Den ganzen Tag über blieben die verzweifelten Hilferufe von Angelika V. unbeantwortet. Keiner der Nachbarn hörte die Schreie. Erst am Dienstag kurz vor zwei Uhr Früh bemerkten Nachbarn den merkwürdigen Lärm in der Wohnung der 67-Jährigen. Sie verständigten sofort die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr Gloggnitz stieg bei dichtem Schneetreiben über ein Außenfenster in die im ersten Stock gelegene Wohnung ein.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde die Schwerverletzte vom Notarzt ins Landesklinikum Neunkirchen transportiert. Die Patientin musste sich im Krankenhaus einer Operation unterziehen.