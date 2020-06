Patscherter Bankräuber kurz nach Überfall geschnappt

Klosterneuburg – Es war eine Verzweiflungstat. Ivan R. (22) hat keine Arbeit und kein Geld, aber vier kleine Kinder zu ernähren. Der gebürtige Kroate sah keinen anderen Ausweg mehr als eine Bank zu überfallen. Dass er sich ausgerechnet die Filiale nur 200 Meter von seiner Wohnadresse entfernt aussuchte, war wohl taktisch kein kluger Schachzug.

Kurz vor 12 Uhr Mittag betrat der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Mann die Raiffeisenbank in der Katastralgemeinde Kierling und forderte von den zwei Angestellten Geld. Er flüchtete zu Fuß mit 15.000 Euro Beute. Im Zuge der Alarmfahndung fiel einer Beamtin unweit des Tatortes im Stiegenhaus eines Mehrparteienwohnhauses ein verdächtiger Mann auf. Es war jener 22-jährige Kroate, der sich in Widersprüche verwickelte. „Er hat danach alles gestanden. Es wurde im Haus die Raubbeute sichergestellt und auch die Kleidung, die er während des Überfalles an hatte“, sagt Chefinspektor Josef Deutsch von der Raubgruppe des nö. Landeskriminalamtes.