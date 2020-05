Pater Pius kämpft mit dem nassen Element

Üblicherweise steht Pius Reinhard Feiler als Lehrer im Gymnasium, als Assistent an der Uni, hält Messen in Wien-Floridsdorf oder dient dem Abt des Stifts Klosterneuburg als Zeremonienmeister. Dort ist der 37-Jährige als "Herr Pius" bekannt und trägt die Soutane der Augustiner Chorherren. Manchmal tauscht der Geistliche das Ordensgewand aber auch gegen die Feuerwehruniform: Seit zwei Jahren ist "Herr Pius" aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg. Und so trainiert er fleißig für die Zillenbewerbe der NÖ-Feuerwehren, die ab Donnerstag in Waidhofen an der Thaya über die Bühne gehen.