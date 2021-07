Passwort-Klau als großes Sorgenkind

Die Cyberkriminellen haben derzeit noch ein leichtes Spiel, weil die meisten Opfer viel zu gutgläubig sind - das verdeutlicht auch die starke Zunahme im Bereich von " Phishing": Dabei versuchen die unbekannten Täter, den Internetnutzern die Geheimdaten für Online-Banking und Webshops zu entlocken, in dem sie ihnen per eMail einen Link zu einer gefakten Zugangswebseite senden und sie auffordern, ihre Zugangsdaten einzugeben.



Die Masche funktioniert: "Die finanziellen Schäden betragen laut Europol rund 750 Milliarden Euro weltweit", sagte Franz Lang, Direktor des Bundeskriminalamts ( BKA), während seines Vortrages. Wichtig sei, das Bewusstsein der Bürger zu bilden. Es gilt, eine gewisse Skepsis zu bewahren. Denn laut BKA fordert keine seriöse Bank per eMail zur Eingabe von irgendwelchen Passwörtern auf. Und: Bei einem Kauf im Web auf die Vorauszahlung verzichten.