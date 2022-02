Passanten entdeckten Toten in der Triesting

In Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) haben Passanten am Montag einen grausigen Fund gemacht. Neben einem Spazierweg im Ortsgebiet lag eine Leiche in der Triesting. An der selben Stelle wurde vor drei Jahren ebenso ein toter Mann gefunden.

Die alarmierte Feuerwehr Oberwaltersdorf musste die Leiche über eine steile Böschung bergen. Es handelt sich um einen Mann Mitte 40. Die Identität konnte bereits geklärt werden. Wie und warum der Einheimische zu Tode kam, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

Erst am 2. Februar 2022 stürzte in Trumau ein Mann in den Werkskanal der Triesting und vor einer Woche wurde die Leiche eines Mannes im Mühlbach in Baden gefunden.