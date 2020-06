Parken wird bei gleichem Tarif teurer

Tulln – „Wir erhöhen die Parktarife nicht“, sagt Stefan Krejci, Leiter des Einkaufszentrums Rosenarcade zum KURIER; eine Aussendung des Shopping-Centers verkündet: „30 Minuten Gratis-Parken in beiden Parkhäusern im Zentrum Tullns“.

Obwohl beide Aussagen formal richtig sind, stimmen sie doch nicht so ganz: Gleich bleibt der Tarif nur tagsüber (50 Cent pro Stunde), die Nachtpark-Gebühr wird um 100 Prozent (!) von einem auf zwei Euro erhöht.

Halbiert wird hingegen die Gratis-Parkzeit: Statt bisher eine Stunde parkt man ab 3. September nur noch halb so lang kostenlos. Wer länger bleiben will muss zahlen, oder in zehn (!) Geschäften der Rosenarcade einkaufen – dann erhält man ein Gratis-Ticket für eine weitere Stunde.

Insgesamt parkten seit Jahresbeginn 500.000 Autos in den beiden verbundenen Garagen am Hauptplatz und in der Franz-Josef-Straße.