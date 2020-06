Ortmann gegen Düdelingen

Pernitz – Die Fußballzwerge des luxemburgischen Vereins „F91 Düdelingen“ haben Red Bull Salzburg in der Champions League Qualifikation eine besondere Schmach zugefügt. Nun soll der SC Ortmann aus dem Piestingtal die Fußballehre Österreichs wieder herstellen. Hitradio Ö3 hat in einer humoristischen Aktion eine österreichische Mannschaft gesucht, die es mit den Amateuren aus Düdelingen aufnimmt. Aus 1500 Einsendungen wurde am Dienstag eine Mannschaft gezogen. Die Wahl fiel auf den SC Ortmann. Bei Obmann Fritz Steiner und Kapitän Stefan Hausmann war nach der Nachricht die Hölle los, die Telefone liefen heiß. Das Match soll im Oktober in Luxemburg stattfinden.