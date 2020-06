Bub starb nach dem Besuch auf Erdbeerfeld

Fassungslosigkeit herrscht derzeit in der kleinen Gemeinde Frankenfels in NÖ. Am Mittwoch wurde der kleine Bub zu Grabe getragen. Er wurde nur eineinhalb Jahre alt. „Wir sind erschüttert“, sagt Bürgermeister Franz Größbacher.

Laut NÖN, war der Bub in der Vorwoche mit seinen Eltern auf einem Erdbeerfeld im Bezirk St. Pölten unterwegs. Als die Familie nach Hause kam, klagte das Kind plötzlich über Übelkeit und musste auch erbrechen. Die Eltern informierten schließlich den Notarzt, das Kind wurde in das Landesklinikum St. Pölten gebracht. Doch da sich sein Zustand rasant verschlechterte, wurde er in ein Spital nach Wien weitertransportiert, wo er starb. Die Todesursache ist noch unklar, möglicherweise lag eine Nahrungsmittel-Unverträglichkeit vor.