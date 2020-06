Ohne Haube geht es auch: Wirte verbessern Info-Service

St. Pölten – Der „Galerie“ ist die Haube abhanden gekommen und der niveauvolle Figl in Ratzersdorf legt erst gar keinen Wert auf Krönung. „Das spielt in Wahrheit keine Rolle“ weiß Leo Graf, Obmann der St. Pöltener Gastrovereinigung „Wirte 3100“. „Was zählt, ist Qualität und Ambiente.“ Und da kann St. Pölten schon was: 200 Betriebe für Speis‘ und Trank, 65 davon auch sonntags offen, der internationale Ess-Touch reicht bis srilankisch und ayurvedisch.

Der seit elf Jahren bestehende Wirteverein hat jetzt sein Info-Service mit einer neuen, aufwendigen, Homepage entscheidend verbessert. Da werden nicht nur die 40 Mitgliedsbetriebe, sondern alle in Szene gesetzt. Von der Bar bis zum Catering. Man kann sich durch Kategorien wie gutbürgerlich, gehoben, international und Fast food klicken. Suchbegriffe wie „jetzt offen“ oder „Sonntag offen“, aber auch „Busse“ und „Gastgärten“ erleichtern das Navigieren. Dazu gibt‘s Veranstaltungs-Infos, News und Tagesmenüs aus Lokalen.

Konkurrenzneid wurde elegant ausgeschaltet. Wirte-Vize Georg Loichtl: „Die Reihung der Betriebe mischt sich nach dem Zufallsprinzip, damit jeder gleich behandelt wird.“

www.wirte3100.at