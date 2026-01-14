ÖBB: 300 zusätzliche Lehrlinge bis 2027

Die ÖBB erweitern ihr Lehrlingsangebot: Von 2025 bis 2027 werden jährlich 100 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen, insgesamt also 300 neue Lehrstellen. Rund fünf Millionen Euro fließen in das Paket, unter anderem auch in den Ausbau der Lehrwerkstätten in Wien, Graz, St. Pölten und Linz. Die Maßnahme sei angesichts des laufenden Generationenwechsels wichtig. Das Interesse ist groß – auf einen Lehrplatz kommen etwa zehn Bewerbungen. Aktuell sind rund 2.300 Jugendliche bei den ÖBB in Ausbildung, der Frauenanteil steigt.