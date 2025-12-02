Nutria blieb in Schwechat in Einfahrtstor stecken
Die Freiwillige Feuerwehr rückte zur Befreiung aus und brachte die Biberratte ins Tierheim Vösendorf.
In Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Montag eine Nutria in einem Einfahrtstor stecken geblieben.
Die Feuerwehr rückte aus und befreite das Tier aus seiner misslichen Lage. Anschließend wurde die Biberratte in einer Transportbox ins Tierheim Vösendorf gebracht.
Die Nutria hatte einer Aussendung zufolge bei der Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses durch die Gitterstäbe schlüpfen wollen. Weil sich das Tier aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte, wurde die FF Schwechat gerufen.
