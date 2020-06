Nur wenige Bahngäste vom Seitenwechsel überrascht

Südbahn – Mit einer erheblichen Änderung startete die neue Arbeitswoche für rund 200.000 Bahnfahrer im Osten Österreichs. War doch mit 6. August, wie berichtet, auf acht Bahnstrecken von Links- auf Rechtsverkehr umgestellt worden. Betroffen ist auch die Südbahn zwischen Wien und Payerbach.

Dass der Zug nun am anderen Bahnsteig abfährt, hatte nur die wenigsten Pendler überrascht, sagte Dogan Elvan, der am Montagmorgen im Auftrag der ÖBB am Bahnhof Baden über die Neuerung informierte: „Nur ganz wenige haben gar nichts davon gewusst.“ Die Erinnerung am Bahnsteig war aber trotzdem sinnvoll, denn etliche Kunden hatten zwar registriert, dass umgestellt wird, aber nicht genau wann. „Die meisten haben gesagt, dass sie es sowie schon wissen, aber in ein paar Fällen sind Leute dann auch vom falschen auf den richtigen Bahnsteig gerannt als der Zug eingefahren ist“, sagte Elvan und drückte wieder einer Frau eine Info-Broschüre in die Hand: „Ich weiß es eh, aber morgen hab ich es wahrscheinlich wieder vergessen“, lachte die Bahnfahrerin.