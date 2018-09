Nordwestbahnstrecke wird nun doch noch zum Thema im NÖ-Landtag

Einen Antrag auf Zuweisung in den Verkehrsausschuss brachten sieben ÖVP-Landtagsabgeordnete in der Vorwoche ein. Darunter auch der Wullersdorfer Bürgermeister und Landtagsabgeordnete Richard Hogl. „Wir fordern Verkehrsminister Norbert Hofer auf, die Stadt Wien und die Österreichischen Bundesbahnen in die Pflicht zunehmen. Eigentlich hätte die ÖBB bereits Alarm schlagen müssen. So übernimmt die Politik die Rolle des Alarmsignals“, erklärt Hogl. Der ÖVP-Mandatar sieht den Handlungsbedarf vor allem auf der Wiener Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf. „Dort braucht es längere Bahnsteige und ein besseres System, denn dort entstehen die Verspätungen, die sich bis ins Weinviertel ziehen.“

Eine Forderung der ÖVP, die es so auch schon im Frühjahr gab, nachdem Georg Ecker, Abgeordneter der nö. Grünen und selbst Hollabrunner, eine Diskussion anregen wollte: „Damals meinte die ÖVP und vor allem Hogl, dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Jetzt ist das auf einmal anders.“