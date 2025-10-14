Die Weinstadt Retz hat einen neuen Baum- und Strauchschnittplatz

In Retz wird das Entsorgen von Grünabfällen leicht gemacht: Ein neuer, moderner Baum- und Strauchschnittplatz steht nun zur Verfügung. Direkt vor dem Wertstoffzentrum (Im Stadtfeld 2b) errichtet, bietet er viel Platz, klare Strukturen und lange Öffnungszeiten.

"Mit dieser neuen, benutzerfreundlichen Anlage schaffen wir für die Bevölkerung eine zeitgemäße Möglichkeit, Grünabfälle unkompliziert und geordnet zu entsorgen“, berichtet Bürgermeister Stefan Lang, der zudem Obmann des Hollabrunner Abfallverbands ist.

Appell: Nur zugelassenes Material abgeben

Zugleich appelliert er an die Nutzer: "Bitte geben Sie nur die zulässigen Materialien – Baum- und Strauchschnitt, Gras und Laub – ab. Nur so können wir einen reibungslosen Betrieb und eine saubere Anlage gewährleisten.“

Der neue Schnittplatz ist montags bis samstags von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Mit der Fertigstellung dieses Projekts verfügt Retz über eine zusätzliche, bürgerfreundliche Infrastruktur, die Sauberkeit und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt.