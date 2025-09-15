Fritz „The Cat“ Strobl wurde in Poysdorf zum Weinbotschafter

Poysdorf steht eigentlich immer im Zeichen des Weines, ganz speziell beim Winzerfest , das in der Gemeinde im Bezirk Mistelbach am vergangenen Wochenende gefeiert wurde. Etwa 20.000 Besucherinnen und Besucher wurde an den vier Festtagen verzeichnet. Darunter viele prominente Gäste.

Bereits zum 66. Mal fand der legendäre Winzerfest-Umzug statt. Der Festpräsident des Jahres 2024, Rapid-Stimme Andy Marek, trat als Weinbotschafter ab und übergab sein Amt an Fritz „The Cat“ Strobl, seines Zeichens ehemaliger Weltklasse-Abfahrer und noch immer Rekordhalter für die schnellste Abfahrt auf der Streif.

Der Wein ist mehr als nur ein Produkt

Eine, die beim Winzerfest nicht fehlen durfte, war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wir Niederösterreicher lieben einfach unseren Wein!“, betonte sie in ihrer Festansprache: „Der Wein ist in Niederösterreich viel mehr als nur ein Getränk oder ein Produkt. Er ist Teil unserer Kultur und Identität, er steht für Lebensfreude und Lebensqualität.“