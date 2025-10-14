Niederösterreich

Mistelbacher spendet für Rote Nasen – und gewinnt Auto

"Das gute Los" brachte Josef Bacher Glück: Er half mit seiner Spende und ergatterte selbst den Hauptgewinn.
14.10.25, 10:11
Mit etwas Glück in drei Schritten zum Gewinn und ganz nebenbei Gutes tun – das macht Österreichs Lotterie mit "Das gute Los“ seit zwanzig Jahren möglich. Wer ein "gutes Los“ erwirbt, unterstützt – unter dem Motto "Wer Freude teilt, gewinnt immer“ – damit unmittelbar gemeinnützige Projekte, von sozialer Hilfe über die Erforschung seltener Krankheiten bis hin zum Tier-, Umwelt- und Klimaschutz.

Rote Nasen sorgen für ein Lächeln im Klinik-Alltag

Bei der jüngsten Ausgabe der Lotterie standen Preise im Gesamtwert von 750.000 Euro bereit – tatkräftig unterstützt durch zahlreiche engagierte Wirtschaftspartner der Initiative. Hauptpreis war ein VW Tiguan e-hybrid im Wert von knapp 49.000 Euro aus dem Autohaus Kamper in Neusiedl am See

Spende für Clowndoctors machte Mistelbacher zum Gewinner

Unter Teilnehmenden aus ganz Österreich ging dieser attraktive Preis an den Mistelbacher Josef Bacher, einen langjährigen Spender von ROTE NASEN Clowndoctors, die kleinen und großen Patienten Lachen und Mut schenken.

Für die Schlüsselübergabe kamen Anfang Oktober in Neusiedl am See der strahlende Gewinner Josef Bacher gemeinsam mit Christian Fugina (Projektleiter "Das gute Los“) und Sandra Hauptmann (Rote Nasen) zusammen, wo der Markenleiter des Autohauses, Michael Gstrein, den VW Tiguan e-Hybrid offiziell zu seinem neuen Zuhause in Mistelbach entsandte.

Lachen als beste Medizin

"Einen Gewinn habe ich mir nie erwartet, darum haben meine Familie und ich uns umso mehr darüber gefreut“, freut sich der neue Tiguan-Besitzer. Warum er seit vielen Jahren für die Roten Nasen spendet? "Lachen ist die beste Medizin. Und wenn ich mit meinen Spenden etwas beitragen kann, ist es das wert.“

