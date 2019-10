NÖ: Taxi überschlug sich, Lenker und Fahrgast verletzt

Ein Taxilenker ist am Mittwoch in Tulln in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Der Pkw überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der 26-jährige Chauffeur und der 51-jährige Passagier auf dem Beifahrersitz wurden vermutlich schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die beiden Männer wurden in das Universitätsklinikum Tulln transportiert.