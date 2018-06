NÖ setzt ab sofort auf "Budget-Update"

Im niederösterreichischen Landtag hat am Mittwoch die zweitägige Budgetsitzung begonnen. Die Eckpunkte des Haushalts sind bekannt: Im Voranschlag für 2019 stehen Ausgaben von knapp 9,05 Milliarden Euro (plus zwei Prozent) Einnahmen von fast 8,9 Milliarden Euro (plus knapp drei Prozent) gegenüber. Der Netto-Abgang beträgt 152,5 Millionen Euro. 2021 strebt das Land ein ausgeglichenes Budget an. Auf dem Weg dahin will der zuständige Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) nicht mehr auf punktuelle Haushaltsverhandlungen im Frühjahr setzen. Statt dessen soll es ein regelmäßiges "Budget-Update" geben.

"Dabei wollen wir mit jedem Mitglied der Landesregierung den laufenden Budget-Vollzug erörtern und Grundlagen für die kommenden Budgets schaffen", sagt Schleritzko. In seiner Budgetrede vor dem Landtag betonte er erneut, mit dem aktuellen Haushaltsentwurf 2019 "eine Zeitenwende in der Finanzpolitik des Landes" einzuläuten. „Wir stellen die Landesfinanzen so transparent dar wie noch nie und wir werden aus allen Fremdwährungskrediten bis 2023 aussteigen“, kündigte Schleritzko an. Den Schuldenstand des Landes Ende 2017 bezifferte der Landesrat mit 4,6 Milliarden Euro. „Erstmals mit einbezogen ist die aktuelle Bewertung unserer Kredite in Schweizer Franken.“

Beim administrativen Ergebnis werden heuer minus 228 Millionen angestrebt, 2019 soll der Netto-Abgang auf 152 Millionen Euro sinken. „76 Millionen Euro schwer ist damit der Effekt unserer Ausgabenbremse“, sagte Schleritzko. „Wir zählen auf Förder-Transparenz und prüfen Zielgenauigkeit und Effizienz. Dafür setzen wir strukturelle Reformen um, bereinigen Doppelgleisigkeiten, stimmen Doppelförderungen besser ab und nutzen vor allem Synergien bestmöglich.“

Nach Ausgabenbereichen fließt rund die Hälfte des Budgets für 2019 in Gesundheit und Soziales. 17 Prozent gehen in Unterricht, Erziehung und Sport, zwölf Prozent in Wohn-, Straßen- und Wasserbau, Verkehr, Wirtschaftsförderung und Landwirtschaft. Zwei Prozent sind für Wissenschaft, Kunst und Kultur veranschlagt.