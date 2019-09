NÖ: Sechsjährige von Auto erfasst und verletzt

Eine Sechsjährige ist am Sonntagabend in Götzendorf (Bezirk Bruck a.d. Leitha) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Kind war dabei gewesen, gemeinsam mit seiner 34-jährigen Mutter die B60 zu überqueren, und dürfte dabei versucht haben, auf die andere Straßenseite zu laufen. Der 26-jährige Lenker konnte laut Polizei trotz Notbremsung eine Kollision nicht verhindern.

Die Sechsjährige wurde ins SMZ Ost in Wien transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung mit. Die an dem Unfall Beteiligten stammen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha.