NÖ-Premiere von "Atmen": Markovics hat sich angesagt

KURIER verlost Karten - Das Cinema Paradiso in St. Pölten schafft es immer wieder NÖ-Premieren an Land zu ziehen. Diese Woche ist es eine mit einem ganz besonderen Gast. Am Freitag um 20.30 Uhr wird der Filmstart von "Atmen" gefeiert. Schauspieler Karl Markovics, der mit diesem Werk sein Regiedebüt feiert, wird im Cinema erwartet. Der Film handelt von einem 19-Jährigen, der wegen Totschlags in Jugendhaft sitzt. Er versucht Stück für Stück sein eigenes Leben zu erobern. Der erste Schritt ist ein Job bei der Bestattung Wien. Der 17-jährige Hauptdarsteller wurde beim Filmfestival in Sarajevo als bester Darsteller ausgezeichnet.

Vor dem Film gibt es einen Empfang, nachher ein Publikumsgespräch mit Markovics und die Premierenfeier.

Der KURIER verlost 2 Mal 2 Premierenpackages (Filmtickets, Popcorn und Getränke). Heute von 10 bis

11 Uhr unter 02742/354202-30 anrufen. Für die schnellsten Anrufer liegen je zwei Gratiskarten bereit.