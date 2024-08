NÖ: Motorradfahrer bei Sturz auf A3-Abfahrt tödlich verunglückt

Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall auf der Ausfahrtsrampe der Südostautobahn (A3) in Richtung Pottendorf (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache krachte der Mann gegen die rechte Randleitschiene und kam zu Sturz, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.

Schwierige Bergung

Er wurde anschließend etwa 15 Meter über eine steile Böschung in den Straßengraben geschleudert. Das Motorrad blieb auf der Autobahnabfahrt liegen und wurde von nachkommenden Autofahrern entdeckt, die sofort die Rettungskräfte alarmierten und Erste Hilfe leisteten. Unter schwierigen Bedingungen versorgten die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mann und retteten ihn mit einer Korbschleiftrage über die steile Böschung.