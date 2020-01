NÖ: Auto durchbricht Supermarktscheibe

Ein Pkw ist am Wochenende in Retz (Bezirk Hollabrunn) gegen die Glasfassade eines Geschäfts gekracht. Der Crash ereignete sich nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr am Samstagnachmittag im Zuge des Ausparkens. Verletzt wurde niemand, die beschädigten Glaselemente des Kaufhauses wurden mit Spanplatten verschlossen.