Nö: Lokalpolitiker aus Pitten stürzte in den Tod

„Pitten ist unter Schock“, sagt der ehemalige Bürgermeister Günter Moraw Sonntagmittag zum KURIER. „ Ludwig Osztavics war sehr beliebt. Er war immer für die Menschen da.“

Samstagnachmittag ist Ludwig Osztavics, vormaliger Vizebürgermeister Pittens, bei einem Bergunfall ums Leben gekommen. Der 70-Jährige war am südlichen Schneeberg unterwegs. Aus derzeit unbekannter Ursache ist er gegen 17 Uhr am südlichen Grafensteig im Bereich des Saugraben auf 1450 Meter über eine Felsstufe in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt der Lokalpolitiker tödliche Verletzungen. Mithilfe des Notarzthubschraubers Christophorus 3 wurde der Verunglückte geborgen.

Sein unverletzter Begleiter wurde von einem Hubschrauber des Innenministeriums mit einem Tau geborgen und nach Hirschwang geflogen.

Die Bergrettung war an dem Tag mit sieben Einsatzkräften rund dreieinhalb Stunden lang unterwegs. Es war der vierte Einsatz der Bergrettung Reichenau innerhalb nur einer Woche. Bei allen Aktionen hatten sich Wanderer bei Stürzen verletzt.

Auch an diesem Tag war es nicht der einzige schwere Alpinunfall in Österreich. In der Steiermark mussten die Einsatzkräfte ebenfalls ausrücken .