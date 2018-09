NÖ-Grüne Krismer kündigte "persönliche Erklärung" an

Die Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, wird am Mittwoch in Wien eine "persönliche Erklärung" abgeben. Über ihre Beweggründe wollte die Fraktionschefin am Dienstag auf Anfrage nicht sprechen. Die Ankündigung, die sie zu machen habe, werde für ganz Österreich Bedeutung haben, sagte die 46-Jährige.

Michael Pinnow, der Pressesprecher der Grünen Niederösterreich, schlug in die gleiche Kerbe und erklärte, dass Krismer etwas ankündigen werde, das nicht nur für das Bundesland interessant sei. Den Veranstaltungsort, das Palmenhaus in der Nähe des Wiener Burggartens, habe man bewusst gewählt. Auch, dass mit Madeleine Petrovic die ehemalige Bundessprecherin der Grünen und Krismers Vorgängerin als Landessprecherin die Einleitung zur persönlichen Erklärung vornehmen wird, ist laut Pinnow in diesem Zusammenhang beabsichtigt.

Einzug in Landtag geglückt

Krismer ist seit April 2003 Abgeordnete im niederösterreichischen Landtag und übernahm im November 2015 das Amt der Landessprecherin der Grünen Niederösterreich von Petrovic. Als solche wurde die 46-Jährige beim Landeskongress im April mit 87,5 Prozent der Delegiertenstimmen bestätigt.

Bei der niederösterreichischen Landtagswahl am 28. Jänner hatten die Grünen 6,4 Prozent (minus 1,6 Prozentpunkte im Vergleich mit 2013) erreicht. Sie büßten damit eines ihrer vier Mandate ein und verloren den Klubstatus im Landhaus in St. Pölten.