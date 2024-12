NÖ: Fahndungsfotos sollen Spur zu Trafikräuber aufdecken

Nach einem Überfall auf eine Trafik in Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) hat die Polizei am Montag Fahndungsfotos veröffentlicht und um Hinweise gebeten. Ein Unbekannter hatte am 20. Dezember kurz vor 18.30 Uhr eine Angestellte mit einer Pistole bedroht und mit den Worten "Mach die Kassa auf“ Bares gefordert.