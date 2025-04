Bezirk Gänserndorf: Weingut mit Buschenschank wird versteigert

Die Versteigerung wird laut einer Aussendung vom Dienstag vom Auktionshaus Aurena durchgeführt. Die Zuschläge erfolgen am 9. Mai ab 9.00 Uhr, Gebote können bereits abgegeben werden. Der Rufpreis beträgt 1,65 Millionen Euro. Die Besichtigung ist am 24. April und 2. Mai jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr möglich.

Eigentümer im Ruhestand

Der Quereinsteiger Ernst Bauer hatte sich 2018 in Groß-Schweinbarth im Bezirk Gänserndorf seinen Traum erfüllt, teilte Aurena mit. In Alleinlage mit Blick vom Marchfeld bis zum Schneeberg thront das Weingut über dem Ort, direkt angrenzend liegen die eigenen Weingärten der Lagen "Neuberg" bzw. "Sandberg" mit Rebsorten wie Grüner Veltliner oder Welschriesling. 2024 trat Bauer in den Ruhestand. Nun lässt er die Liegenschaft versteigern.