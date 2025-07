Passagier randalierte im Zug: Mit Notfallhammer gegen Scheibe geschlagen

Die Fahrgäste gerieten in Panik. Kurzfristig drohte die Lage, außer Kontrolle zu geraten.

Am Freitag randalierte ein Mann während einer Fahrt mit einem ÖBB-Railjet und soll dabei mit einem Notfallhammer gegen die Scheiben im Waggon geschlagen haben.

Am Bahnhof in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) konnten weitere Einsatzkräfte in den Zug einsteigen.

Der Mann soll sich allerdings weiter aggressiv verhalten und massiven Widerstand geleistet haben. Mehrere Beamte und ein Notarzt konnten ihn schließlich unter Kontrolle bringen.