NÖ: Bewohnerin und zwei Katzen bei Wohnungsbrand gerettet

Nach einem Brand in einer Wohnung in Baden ist die laut Feuerwehr eine ältere Bewohnerin zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Die Umstände des massiven Feuers waren vorerst völlig unklar. Die Feuerwehr wurde erst am frühen Freitagnachmittag alarmiert, als es gar nicht mehr brannte.

Die Spuren deuteten aber eindeutig auf ein Feuer im Küchenbereich hin. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurden auch zwei Katzen gerettet, schilderte die Feuerwehr Baden-Stadt . Das Feuer soll schon in der Nacht ausgebrochen sein, hieß es. Ob es in weiterer Folge aufgrund Sauerstoffmangels von selbst erlosch oder ob jemand löschte, war vorerst nicht bekannt.

Erhebliche Spuren von Brandgasen wurden in allen Zimmern festgestellt. Die Katzen wurden in der verwahrlosten Wohnung per Wärmebildkamera gefunden, mit Sauerstoff versorgt und ins Tierheim gebracht. Von dort wurden sie in eine Tierklinik überstellt. Im Zuge des Einsatzes führte die Feuerwehr Sicherungsarbeiten in der komplett verrußten Wohnung durch. Sie war vorerst unbewohnbar.