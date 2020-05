NÖ-Baum am Wiener Christkindlmarkt

„Als blau-gelben Botschafter“ bezeichnete Landeshauptmann Erwin Pröll den Weihnachtsbaum, der Zentrum des am Wochenende eröffneten Wiener Christkindlmarktes ist. Die 120 Jahre alte und 32 Meter hohe Fichte kommt aus Schwarzenbach an der Pielach. Illuminiert wurde der Baum von Pröll und dem Wiener Bürgermeister Michael Häupl.

Vor dem Einschalten der aus etwa 1.000 Lämpchen bestehenden Christbaumbeleuchtung - Illuminierung genannt - verwies Landeshauptmann Pröll in einer Ansprache auf den Symbolcharakter des Baumes. Dieser stehe für "eine gute Nachbarschaft" zwischen Wien und Niederösterreich: "Ein Symbol, das auch zeigt, dass Nachbarn gut miteinander arbeiten können, wenn Menschen es wollen. Auch wenn das eine oder andere Mal konfliktträchtige Situationen in dieser Nachbarschaft zu bewältigen sind, so kommt es doch darauf an, dass in einer konfliktträchtigen Situation Menschen vorhanden sind, die Spannungen entspannen und das gemeinsame Ganze im Vordergrund halten. Das ist auch jetzt so."