Bauernbund pilgerte zum 79. Mal nach Mariazell

Am Sonntag ging die 79. Wallfahrt des niederösterreichischen Bauernbundes in Mariazell zu Ende.

LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) ging in seiner Ansprache auf das diesjährige Wallfahrtsmotto „Wertschätzung“ ein: „Diese Wallfahrt ist eine Kraftquelle und ein Ort der Dankbarkeit für unsere Heimat und für alles, was wir gemeinsam aufgebaut haben.“

Danke an Einsatzkräfte Dankbarkeit und Wertschätzung Pernkopf widmete einen großen Teil seiner Wallfahreransprache auch den Ereignissen rund um das verheerende Hochwasser vor einem Jahr in Niederösterreich. Er dankte Einsatzkräften von der Freiwilligen Feuerwehr Niederösterreichs, dem Bundesheer und allen übrigen Ehrenamtlichen, die geholfen hatten: „Sie haben uns allen, dem ganzen Land, gezeigt, was es heißt, füreinander da zu sein.“