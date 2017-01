NÖ: Auto blieb in Gleisen stecken

Der Lenker eines grauen Mazda 2 dürfte sich Mittwochfrüh in Langenlebarn, Bezirk Tulln, verirrt haben und befand sich mit dem Kleinwagen plötzlich auf dem Bahnsteig des örtlichen Bahnhofs. Als der Fahrer diesen Bereich über die angrenzende Eisenbahnkreuzung wieder verlassen wollte, rutschte er mit seinem Wagen auf die Gleise und blieb zwischen der Bahnsteigkante und den Schienen in Schräglage stecken. Um einen Zusammenstoß mit einem Zug zu verhindern, veranlasste der Fahrdienstleiter der ÖBB die sofortige Einstellung des Zugverkehrs in beiden Fahrtrichtungen.

Bergung

Foto: Feuerwehr Langenlebarn Nachdem die Oberleitung abgeschaltet und geerdet war, konnte die Feuerwehr mit der Bergung des Fahrzeugs beginnen. Mit dem Ladekran der Stadtfeuerwehr Langenlebarn wurde der Wagen schonend von den Gleisen gehoben. Nachdem die Polizei beim Fahrer keine Alkoholisierung feststellen konnte, durfte der Lenker die Fahrt rund eine Stunde später fortsetzen.