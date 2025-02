NÖ: Mit 26 Tonnen Sonnenblumenöl beladener Lkw auf A1 umgekippt

Während der Bergungsarbeiten kam es auf der A1 zwischen Amstetten Ost und West in Fahrtrichtung Salzburg zu erheblichem Stau.

Ein mit 26 Tonnen Sonnenblumenöl beladener Lastwagen ist am Samstagvormittag auf der Westautobahn (A1) bei St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) umgekippt. Die Bergung gestaltete sich laut Bezirksfeuerwehrkommando schwierig, weil der Hänger auf der Mittelleitwand liegen blieb, das Sonnenblumenöl habe aber nicht abgepumpt werden müssen.

Der beschädigte Lkw wurde in Begleitung der Feuerwehren in Schrittgeschwindigkeit zu einem Abstellplatz gebracht, hieß es in einer Aussendung. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.