Niederösterreicherin bei Motorradunfall verletzt

Eine 51 Jahre alte Angestellte aus Traiskirchen im Bezirk Baden ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit ihrem Motorrad in Hüttenberg in Kärnten (Bezirk St. Veit/ Glan) schwer verletzt worden. Die Frau geriet mit ihrer Maschine auf das Straßenbankett, kam zu Sturz und überschlug sich mehrmals. Sie wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Friesach geflogen.