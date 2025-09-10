Niederösterreicher bei Bergtour in Bayern tödlich verunglückt

Bei einer Bergtour in Bayern ist am Dienstag ein Niederösterreicher ums Leben gekommen. Der 27-Jährige war laut einer Aussendung der Grenzpolizeiinspektion Piding bei der Überquerung des Watzmanns ausgerutscht und rund 80 Meter abgestürzt. Ein Notarzthubschrauber rückte aus, der Mann erlag jedoch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Der 27-Jährige war nach Polizeiangaben ab Dienstagfrüh in einer Vierergruppe mitsamt Bergführer unterwegs gewesen. Kurz nach der der Watzmann-Mittelspitze auf 2.713 Metern rutschte der Niederösterreicher in einem nicht gesicherten Teilstück aus. Infolge des Absturzes landete der Mann in einer Rinne auf der Ostseite des Watzmannmassivs. Ein Notarzthubschrauber flog einen Helfer der Bergwacht sowie einen Mediziner zum 27-Jährigen, es konnte aber nur noch der Tod des Freizeitsportlers festgestellt werden.

Die Begleiter des Niederösterreichers wurden in der Folge ins Tal gebracht und dort vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne dem Bergführer kein Vorwurf im Zusammenhang mit dem Vorfall gemacht werden, betonte die Grenzpolizeiinspektion Piding.