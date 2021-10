Niederösterreich: Kranker Heimbewohner wird vermisst

Die Caritas bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem abgängigem Heimbewohner in Niederösterreich: Leopold Lang kam nach einem Spaziergang in Mitterau in Krems nicht mehr zurück in das Caritas-Wohnhaus in Krems. Seit Samstag gilt der 64-Jährige nun als vermisst. Lang ist jedoch krank und benötigt drigend seine Medikamente.

Der Niederösterreicher ist 1,70 Meter groß, sehr schlank und kann aufgrund seiner Behinderung nicht in ganzen Sätzen sprechen, wie es von der Caritas hieß. Es sei möglich, dass er sich in einem Innenhof aufhalte oder auf einer Parkbank verweile. Wer Leopold Lang sieht, möge bitte Polizei oder Rettung alarmieren.