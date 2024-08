NÖ: Feuerwehr musste Notfallpatient von Baugerüst retten

© FF Waidhofen-Wirts Sichere Rettung von Patient aus luftiger Höhe

In Waidhofen/Ybbs sackte ein Arbeiter auf einer Arbeitsbühne zusammen. Die Feuerwehr rückte mit der Drehleiter in der Werkshalle an