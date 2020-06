Niavarani-Schmäh bei Haager Theatersommer

Nach Fritz von Herzmanovsky-Orlandos Komödie „Zerbinettas Befreiung“ setzt Christoph Wagner-Trenkwitz, Intendant des Theatersommers Haag (Bezirk Amstetten), in der Spielsaison 2015 auf „Reset - Alles auf Anfang“, eine Komödie von Roman Frankl und Michael Niavarani. Regie führt Werner Sobotka, der im Mostviertel durch seine zahlreichen witzigen und flotten Musical-Inszenierungen in Amstetten bestens bekannt ist. Die Uraufführung des Stücks geht am 8. Juli auf dem Haager Stadtplatz über die Bühne.

Eine Art Preview habe es laut Niavarani bereits Anfang dieses Jahres am Stadttheater Berndorf gegeben. Das Stück sei dort allerdings mit dem Publikum nur „ausprobiert“ und danach noch verfeinert worden, sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag.

Für die Hauptrolle wurde der Schauspieler und Kabarettist Herbert Steinböck gewonnen. In der Komödie geht es um Herbert, einen erfolgreichen Geschäftsmann in den besten Jahren. Er hat eigentlich alles - eine schwer hysterische Ehefrau, ein Verhältnis mit seiner jungen Sekretärin, einen enterbten schwulen Halbbruder und sogar einen Magritte an der Wand. Als plötzlich sein alter Freund Martin in der Tür steht und vorübergehend einen millionenschweren Geldkoffer bei ihm verstecken möchte, fasst Herbert den Gedanken: Warum nicht einfach durchbrennen mit dem Schwarzgeld und alles hinter sich lassen?

In der beim Theatersommer schon traditionellen „Perlenreihe“ stehen vier Vorstellungen am Programm: Das Musiker-Duo Thomas Gansch und Georg Breinschmid (12. Juli), ein weiteres Mal das Quartett „Faltenradio“ (26. Juli), Niavarani und Wagner-Trenkwitz (31. Juli) sowie Kabarettist Viktor Gernot mit „Im Glashaus“ (9. August). Die Theaterwerkstatt Haag stellt mit jungen und gereifteren Laiendarstellern eine „Junior-Senior-Produktion“ auf die Bühne. Unter der Leitung von Katharina Baumfried wird Regisseur Herbert Walzl „Don Gil von den grünen Hosen“ von Tirso de Molinas inszenieren. www.theatersommer.at