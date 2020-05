Dass Neuseeland nicht so ganz von dieser Welt ist, wussten schon seine Ureinwohner und gaben der Inselgruppe im Südpazifik den Namen "Land der großen weißen Wolke". Und in der Tat hat das Land, das auf der Landkarte wie ein Anhängsel vom großen Australien wirkt, seinen Besuchern einige überirdische Faszination zu bieten. Neuseeland besteht aus drei Inseln, die mit wunderschönen Stränden und Gletschern, Regenwäldern und Vulkanen, glasklaren Seen und hohen Bergen kaum ein facettenreicheres Landschaftsbild bieten könnten. Zwar liegt das exotische Reiseziel noch weiter von Deutschland entfernt als Australien, doch die Anreise lohnt sich nicht nur für Naturfreaks.