Neuer Ort für buddhistisches Friedensdenkmal in Aussicht

Schwarzenbach – In Gföhl (Bezirk Krems) haben sich die Bürger im Februar klar gegen den Bau eines buddhistischen Denkmals, Stupa genannt, ausgesprochen. Es sollte das größte dieser Art in Europa werden. Zwei Drittel der Teilnehmer stimmten gegen das Projekt. Nun könnte der Stupa in Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt, errichtet werden. Auf politischer Ebene steht der Gemeinderat hinter den Überlegungen. Aus wirtschaftlicher Sicht erhoffen die Schwarzenbacher, künftig bis zu 30.000 Touristen jährlich in die Bucklige Welt zu locken.

Als Initiator gilt Franz-Xaver Groiß. Der Schwarzenbacher Geschäftsmann nahm mit der Lotos-Lindmayer-Privatstiftung Kontakt auf. Die Stiftung zeichnete bereits für das Waldviertler Projekt verantwortlich. „Ich bin mit der Anfrage auf offene Ohren gestoßen“, sagt der Kaufmann. Doch mit der Überlegung ist man nicht alleine, andere Gemeinden wittern ebenfalls Chancen und überschütten die Stiftung mit Angeboten. Sogar deutsche Städte haben angefragt, bestätigt Stiftungssprecherin Elisabeth Lindmayer.

Derzeit wird geprüft, ob Schwarzenbach alle behördlichen Auflagen für einen Bau erfüllt. Im Laufe des Juni wird die Gemeinde eine Bürgerversammlung zum Thema abhalten.