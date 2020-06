Neuer Kraftwerksbau wird zwei alte Anlagen ersetzen

Hausmening – In der Ybbs bei Ulmerfeld/ Hausmening fällt am Montag der Startschuss für den nächsten Kraftwerksbau in dem Voralpenfluss. Aktuell wird im Kraftwerk der Stadt Waidhofen gerade der Probebetrieb aufgenommen.

Das Projekt in Hausmening wird zwei alte Kraftwerke (Theresienthal und Hofmühle) ersetzen. Errichtet wird es von der ifa-AG (Institut für Anlagenbau), die zur Soravia-Gruppe gehört. Die Gesellschaft investiert insgesamt rund 22 Millionen Euro in drei neue Kraftwerke in Hoheneich im Waldviertel, in Fürstenfeld in der Steiermark und in Hausmening. Wobei die Anlage hier den Löwenanteil der Kosten verschlingt. 12.800 Megawattstunden Strom werden pro Jahr erzeugt. Mit der benachbarten Papierfabrik Neusiedler wurde ein langfristiger Stromabnahmevertrag abgeschlossen.

Als Besonderheit bietet die ifa-AG auch Privatanlegern die Möglichkeit einer Beteiligung am Kraftwerk und an den Erträgen durch den Stromverkauf. Die Mindesteinlage beträgt 10.000 Euro.